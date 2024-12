Thesocialpost.it - Palermo, vento e disagi: alberi caduti e strade allagate

Il maltempo non dà tregua a. L’antivigilia di Natale ha portato raffiche digelido, pioggia battente e grandine, creandoin diverse zone della città.crollati, intonacihanno richiesto l’intercostante dei vigili del fuoco.Leggi anche: Previsioni meteo a Natale: neve in pianura e miglioramenti dal 25 dicembrecrollati e interventi in corsoDalla scorsa sera, i vigili del fuoco hanno gestito oltre 50 interventi. In via Lanza di Scalea, due grandisono finiti sulla carreggiata, poco prima della rotatoria di via San Lorenzo. Per fortuna, nessun veicolo transitava in quel momento. Un altro arbusto è caduto sulla provinciale per San Martino delle Scale, bloccando la strada nelle prime ore del mattino.Situazioni simili si sono verificate lungo la strada intercomunale 7 a Montelepre e in altre vie della città, come via Leonardo da Vinci, via Poggio del Pineto e via Francesco Crispi.