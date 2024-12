Molestie dipendenza dal porno e un piano per rovinarle la reputazione | cosa c’è nella denuncia di Blake Lively contro Justin Baldoni

Leggi su Open.online

L’atmosfera di violenzale donne che si respirava sul set di It Ends With Us, film del 2024 tratto dall’omonimo romanzo di Colleen Hoover, si è tradotta in azione legale. La protagonista, l’attrice californiana di 37 anni, ha presentato unapersessualiil regista e co-protagonsita del film,. Voci di corridoio davano già il rapporto tra i due burrascoso, al punto che si sono anche rifiutati di promuovere la pellicola in giro per il mondo uno accanto all’altro. In particolare l’attrice è stata duramente attaccata perché giudicata troppo leggera nell’affrontare durante le interviste il delicato tema del film, quello della violenza domestica, un distacco dal film che forse oggi trova una spiegazione. Forse non tutti infatti erano a conoscenza di ciò che sarebbe avvenuto sul set e cheha deciso dire, ma ne era a conoscenza certamente Ryan Reynolds, la star di Deadpool, marito dell’attrice, che l’ha raggiunta sul set per discutere vis-à-vis la situazione cone anche con il produttore James Heath, anche lui coinvoltocon le stesse accuse.