Mister Movie | Striscia Enzo Iacchetti | La Rai mi offrì il doppio ma rifiutai

Enzo Iacchetti racconta in un'intervista a La Stampa il suo percorso professionale e le scelte che lo hanno portato a restare fedele a Striscia la Notizia, rifiutando proposte allettanti, anche dalla Rai, per non separarsi dal suo compagno Ezio Greggio. Anche quest'anno, come tradizione, Enzo Iacchetti passerà il Natale dietro il bancone di Striscia la Notizia, il popolare programma televisivo che lo vede accanto al compagno di lunga data Ezio Greggio. In un'intervista rilasciata a La Stampa, Iacchetti ha voluto riflettere sul suo percorso professionale e sulle scelte che hanno caratterizzato la sua carriera, affermando di non aver mai cercato il successo a tutti i costi.

Enzo Iacchetti, il No alla Rai per Striscia La Notizia e Mediaset

Iacchetti ha raccontato di come, durante gli anni d'oro di Striscia la Notizia, quando il programma registrava oltre 12 milioni di telespettatori, la Rai gli abbia fatto delle offerte allettanti per separarlo dalla coppia televisiva che ha formato con Ezio Greggio.