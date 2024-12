Quotidiano.net - Messa di Natale a Gaza: “I droni sulle nostre teste, questo popolo è sfinito”

Roma, 23 dicembre 2024 – “Durante lasi sentiva costantemente il volo deiisraeliani che incrociavano sopra la chiesa della Sacra Famiglia di. Anche quando il cardinale Pizzaballa ha pronunciato l’omelia, anche durante la liturgia eucaristica, il ronzio deici ricordava ogni attimo dove eravamo. È dura. Non si può vivere in queste condizioni fisiche e psicologiche, è tempo di fermare questa guerra pazzesca”. Il vescovo Willam Shomali, 74 anni, palestinese, dal 2021 vicario del Patriarcato di Gerusalemme e la Palestina, è testimone del secondosotto le bombe nella striscia di. Chesarà, nella Striscia? C’è ancora spazio per la speranza? “Ildiè stanco, sfiduciato. La vita anon è più possibile. Le infrastrutture sono distrutte, c’è poco cibo, gli ospedali non funzionano, mancano medicine, molti dottori sono stati uccisi, c’è penuria di elettricità e acqua pulita.