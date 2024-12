Ilfattoquotidiano.it - Massimo Ranieri: “Fedez mi è sembrato un po’ tirato, non so che gli succeda. I giovani di oggi? Spavaldi, non provano le emozioni che provavamo noi”

sarà uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, al via dall’11 febbraio, con il brano “Tra le mani un cuore”, firmato da Tiziano Ferro, Nek, Giulia Ananìa e Marta Venturini. “È un inno all’amore. Parla di una storia intensa tra due persone, che finisce. – ha spiegato a Il Messaggero il grande artista – Una riesce a farsene una ragione e ad andare avanti. L’altra no, ma è proprio dalla prima che riceve la forza per andare avanti, conservando in un angolo del cuore quell’amore che c’è stato: è lì, non se ne va, ma è parte del passato”.L’artista ha anche detto la sua sulle nuove generazioni musicali: “Comunque i protagonisti disono molto diversi rispetto a come eravamo noi all’epoca. Sono più sicuri. Noi eravamo timidi, timorosi. La tv ci sembrava una cosa enorme.