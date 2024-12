Quotidiano.net - Martina accoltellata a Oslo dall'ex fidanzato: nuovo intervento chirurgico

Leggi su Quotidiano.net

è viva per miracolo": così Antonio Voce, lo zio della ragazza fiorentina, 21 anni,'ex, Mohit Kumar, informatico norvegese di 24 anni di origine indiane che lavora in uno studio legale. "E' stata sottoposta stamattina a unper ricostruire la mano destra e l'arco mascellare - aggiunge Antonio Voce, noto avvocato penalista a Firenze -. Kumar ha assestato con forza una coltellata alla guancia sinistra di: un taglio'orecchio fino alla gola, lacerando carotide e giugulare. La prossima operazione chirurgica è fissata per giovedì prossimo. Anche oggi i medici hanno svegliato la ragazza per capire le reazioni cerebrali:ha reagito alzando le mani a difesa davanti al viso e ciò la dice lunga sullo choc che ha subito.