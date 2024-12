Inter-news.it - Marotta distrugge Cardinale: «’Inopportuno’! Inter unica con due stelle!»

Leggi su Inter-news.it

Giuseppesi è espresso nel pre-partita di-Como, sfida che si svolgerà stasera 23 dicembre a San Siro alle ore 20:45. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Giuseppeha così parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di-Como: «Non immaginavo questa situazione in vetta, ma ciò è il bello del nostro campionato. Rispetto agli altri, il nostro inizia a diventare più competitivo. Siamo però in una faselocutoria, più avanti la situazione si delineerà in modo più netto. Per quanto riguarda le parole di, non avrei voluto parlarne, ma è doveroso rispondere alla domanda. Sono dichiarazioni fuori luogo, inopportune, irrispettose. Ha fatto confusione, perché è vero che il nostro azionista di maggioranza ha attraversato momenti di difficoltà, ma è stato subito affiancato da Oaktree.