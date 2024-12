Ilfattoquotidiano.it - Marion Bartoli si abbatte contro Nick Kyrgios: “Vive solo di provocazioni. Sinner è imbattibile, basta attaccarlo”

Durante la pausa di alcune settimane del grande tennis, in attesa di ripartire con lo swing australiano che inaugurerà la stagione 2025, a tenere banco sono i commenti espressi tra gli addetti ai lavori., in procinto di tornare nel circuito dopo un anno e mezzo di stop, continua ad attaccare Jannik. L’australiano ha lanciato un guanto di sfida ain vista del primo Slam del 2025 come riporta oasport., vincitrice a Wimbledon nel 2013, nel corso della trasmissione Les Grandes Gueules du Sport su RMC Sport ha spiegato comeabbia basato la sua carriera sulle: “Non mi sorprende perchédi quello.di dichiarazioni, una più provocatoria dell’altra. Vi ricordo ancora che si tratta di un giocatore capace di dire orrori assoluti a Stan Wawrinka, che è uno dei giocatori più educati, più amati, più rispettati su un campo da tennis, durante un Masters 1000 nel bel mezzo di una partita.