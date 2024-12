Noinotizie.it - Maltempo: Gargano e Tremiti fra le zone d’Italia oggi in allerta per temporali, l’intera Puglia per vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo

Fra le regioni o parti di regioniinperci sono ile le isole(immagine di home page tratta dal dipartimento della).Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Uno, con validitàalla prossima mezzanotte, fa appunto riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli,a puntualmente moderati sugarganica.”L’altro, con validità dalle 8 per trenta ore, fa riferimento a “venti da forti a, con rinforzi, dai quadranti settentrionali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolofra leinperper proviene da Noi Notizie.