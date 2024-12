Lanazione.it - LFI e TFT: “Ci scusiamo per i disagi sulla linea Arezzo – Sinalunga per la caduta di un fulmine”

, 23 dicembre 2024- “La società LFI e TFT esprimo le loro più sincere scuse a tutti i passeggeri che questa mattina hanno subito significativi ritardi. I disservizi sono stati causati dalladi unche ha danneggiato gravemente gli apparati necessari per la circolazione dei treni”. Inizia così la nota diffusa oggi, lunedì 23 dicembre a firma del presidente di LFI, Bernardo Mennini e dell'amministratore unico di TFT Maurizio Seri. "Ciprofondamente – dicono Mennini e Seri - con l'utenza per ilo causato da un evento imprevedibile e non dipendente dalla nostra volontà. Stiamo lavorando con il massimo impegno per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Ringraziamo tutti i passeggeri per la comprensione e la pazienza dimostrata in questa situazione eccezionale”.