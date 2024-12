Ladispoli, grande attesa per il Concerto di Natale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 dicembre 2024 – Oggi lunedì 23 dicembre alle ore 21, l’Orchestra giovanile Massimo Freccia diretta dal M° Massimo Bacci, regalerà alla cittadinanza undirealizzato dall’Associazione Massimo Freccia in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di.Un evento tradizionale che si rinnova da quasi vent’anni e tutti ricordano, con tanto affetto e riconoscenza, la puntuale presenza di Maria Azpiazu Freccia, moglie e compagna inseparabile delMaestro per tutto il ‘900.Quest’anno, oltre ai brani natalizi orchestrati per l’evento, verranno proposte opere di F.J. Haydn, L. van Beethoven, F. Krommel, C. Schumann e C. Saint-Saëns, con l’esposizione solistica dei vari e già affermati concertisti dell’OgMF: dal flautista Michele Forese alla pianista Margherita Di Canio, dal violoncellista Lorenzo Muscolino ai clarinettisti Simona Patella e Luigi Scognamiglio oltre alle giovanissime violiniste Sofia Midori Bisozzi e Silvia Muscolino.