La situazione Bianconeri fuori dalla zona play-off L’attacco non va

Il derby con il Grosseto ha chiuso il girone di andata della Robur. I, al giro di boa, sono in sesta posizione,grigliaoff (distante un punto), a -11vetta, dove stanzia, saldamente, il Livorno e a -6 dal Grosseto, secondo. I numeri, come dice Magrini, parlano chiaro: 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) con 15 gol realizzati e 15 subiti. Quello bianconero è uno dei peggiori attacchi del girone: hanno segnato meno soltanto il San Donato Tavarnelle e il Figline, 12 gettoni, e la Fezzanese, a 14 (a 15 anche la Sangiovannese): squadre, tutte, impegnate nella lotta per non retrocedere. Miglior marcatore del Siena, Elia Galligani, con appena 4 centri. Al netto delle ingenuità, pagate a carissimo prezzo, la difesa bianconera continua a essere la seconda migliore: soltanto il San Donato Tavarnelle ha preso meno reti, 12.