La rinascita dopo tre anni. Il “nuovo“ polo dello sport arriva ai nastri di partenza

tredi trattative, Comune di Villasanta e Villa Reale Tennis Club hanno firmato la convenzione che assegna alla societàiva la riqualificazione e la gestione dell’impianto “Massimo Castoldi“ per 26. L’accordo apre la strada a una serie di lavori che ilgestore si impegna a eseguire per rinnovare il centroivo, progettazione inclusa, per un valore di un milione e 768.439 euro. Si tratta di un passaggio cruciale per il mondoivo locale, al quale hanno lavorato in questi ultimidue diverse Amministrazioni, con la volontà di riqualificare il centroivo e di garantirgli una gestione stabile e improntata all’aggregazione, all’inclusione sociale e alla promozioneaver concluso la fase di progettazione, Villa Reale Tennis Club procederà con i lavori che prevedono il rifacimento dei campi da tennis con una struttura di copertura fissa; la realizzazione di campi di padel coperti; la sostituzione del manto erboso del campo da calcio a 11 in sintetico; la riqualificazione delle tribune e l’abbattimento delle barriere architettoniche.