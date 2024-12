Pianetamilan.it - Inter, Frattesi punge il Milan: “Che emozione il gol nel derby. Mi giravo nel letto e …”

Davide, centrocampista dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni all'no del consueto appuntamento con il 'Matchday' sui canali ufficiali nerazzurri, in vista della sfida contro il Como, tornando a ricordare il gol nelcontro il. Ecco, dunque, le sue parole. Sul momento più bello all': "La rete nel! Ricordo che la sera mi rinel, avevo l’adrenalina a mille. È stata una delle giornate più belle della mia vita". Sulla passata stagione: "L’anno scorso è stata una stagione dura e bellissima e ci è servita per migliorarci. Da quando sono arrivato qui all’ho detto che indossare questa maglia è un onore e una responsabilità perché ci sono tanti tifosi che ci seguono e che ci incitano ogni settimana ed è bello potergli restituire qualcosa regalando loro delle soddisfazioni sul campo.