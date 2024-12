Iltempo.it - Gere e Fazio tele-predicatori, pioggia di insulti: "Cuore grande e mega-villa"

Il web non perdona e Richardfinisce per essere impallinato dagli utenti. Ospite di Fabioe del suo Che tempo che fa su Nove, l'attore e attivista statunitense ha testato sulla sua pelle l'indignazione del popolo social che non ha proprio gradito una sua frase durante l'intervista fiume concessa alla trasmissione pochi giorni dopo la sentenza Open Arms e l'assoluzione di Matteo Salvini. “Siamo di fronte a problemi gravissimi, non c'è una soluzione facile. Però se non vediamo una soluzione facile, cosa facciamo? Paralizziamo ile perdiamo sensibilità, empatia e compassione – ha detto a– Credo che l'intelligenza umana ti dà la possibilità, io ci credo: noi possiamo riuscire a trovare una soluzione ai problemi. Ma se il nostrosi chiude, allora non c'è più niente da fare”.