Lapresse.it - Francia, chi sono i ministri del nuovo governo Bayrou

Alexis Kohler, segretario generale dell’Eliseo, ha annunciato la composizione del. Ne fanno parte 34e la prima riunione del Consiglio è in programma per il 3 gennaio., Darmanin alla GiustiziaL’ex ministro dell’Interno Gérald Darmanin è stato nominato ministro della Giustizia mentre Bruno Retailleau mantiene il suo posto al dicastero degli Interni. Éric Lombard, invece, è stato nominato ministro dell’Economia. Valls ministro per l’Oltremare, Borne all’IstruzioneNelesecutivo tornano gli ex premier Manuel Valls, che prende il ruolo di ministro per l’Oltremare, ed Élisabeth Borne, alla quale è stato affidato il ministero dell’Istruzione. La nomina di Valls all’Oltremare giunge in un momento in cui uno dei territori francesi d’Oltremare, Mayotte, è stato colpito dalla tragedia causata dal passaggio del ciclone Chido.