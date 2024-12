Anteprima24.it - FOTO/ Accademia Olimpica Beneventana, ottimi risultati a Baronissi

Tempo di lettura: 2 minutiL’di Scherma “Maestro Antonio Furno” si regala un Natale coi fiocchi grazie ai lusinghieriottenuti nella Seconda Prova Regionale Cadetti/Giovani di spada, svoltasi anello scorso fine settimana.Un argento e un bronzo sono arrivati in casagrazie alle meravigliose prestazioni di Giulia Caporaso e Nina De Curtis che nella categoria “Cadetti” hanno ottenuto rispettivamente il secondo e il terzo posto nella classifica generale. Nella stessa categoria ottimo settimo posto per Sofia Luongo.Le tre giovani spadiste sannite, grazie a questi, hanno conquistato la qualificazione alla fase nazionale di Catania. Sempre in campo femminile, nella categoria “Giovani”, Giulia Caporaso è riuscita a classificarsi tra le prime dieci e Sofia Luongo tra le prime venticinque, dimostrando anche in una serie superiore tutte le proprie potenzialità.