Ilgiorno.it - Formazione professionale: ok al rinnovo del contratto. Cosa cambia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 23 dicembre 2024 – Ok aldelregionale per il personale del comparto. A darne notizia è la Cgil Lombardia, con una nota diffusa in mattinata. I contenuti dell’intesa Anticipato da un accordo economico a marzo e da un accordo ponte sull’orario di lavoro a luglio, il nuovoregionale interviene su diverse materie, migliorando aspetti economici e di organizzazione del lavoro. Queste le principali novità: erogazione di 1.000 euro una tantum in welfare entro giugno 2025, adeguamento economico dei rimborsi per missione, aumento del ticket a 6.20 euro a partire da febbraio con la possibilità di contrattare ulteriori aumenti a livello di sede. Nel recepire ilnazionale, fanno sapere dalla Cgil, ilregionale regola la flessibilità a partire dalla ventiquattresima ora di docenza frontale con credito orario di un'ora oltre la venticinquesima e di due ore dopo la ventiseiesima.