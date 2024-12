Quotidiano.net - Flex4Future di Sace: produttività e soddisfazione del personale in crescita con lavoro flessibile

Leggi su Quotidiano.net

aumentata del 24% edel. Questi i risultati di, la nuova organizzazione dellanciata a dicembre 2023 da. "Un anno fa abbiamo fatto questa scommessa che definirei coraggiosa: disegnare un modello organizzativo intorno al concetto di libertà e responsabilità delle persone", afferma in un'intervista all'Ansa il Chief People Officer di, Gianfranco Chimirri. "Lo abbiamo fatto - aggiunge - eliminando le timbrature, liberalizzando lo smart working e sostanzialmente dicendo ai team di decidere dove lavorare in base alle attività da fare e introducendo la settimana di quattro giorni lavorativi, e quindi la possibilità, a parità di stipendio, di lavorare un giorno in meno". Contestualmente al progetto, il primo gennaio 2024ha lanciato dei tool di intelligenza artificiale generativa, integrandoli in numerose attività quotidiane.