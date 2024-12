Panorama.it - Famiglie al centro con il Bando «Sprint! Lombardia Insieme»

Leggi su Panorama.it

Con il», la Regionevuole promuovere la creazione di una rete di servizi, pensati su misura per i più giovani, su tutto il territorio, offrendo al tempo stesso una rete di sostegno per i genitori. La Lombradia è in prima linea negli investimenti sociali a favore dei nuclei familiari e, in particolare, dellecon figli tra i 3 e i 18 anni. Un sostegno reale e fattivo nei compiti di cura di bambini e ragazzi, che accresca anche le opportunità di socializzazione e inclusione sociale.Rispetto alle precedenti iniziative a favore delle, con il’ Regionesi rivolge per la prima volta agli Ambiti territoriali e non solo ai singoli Comuni. Un cambio di prospettiva, a favore del lavoro di squadra, che consente anche a piccoli centri di creare una rete di servizi e sviluppare questo tipo di progetti su tutto il territorio.