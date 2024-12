Ilrestodelcarlino.it - Fabriano beffata,. Montecatini fa festa

RISTOPRO63GEMA65 RISTOPRO: Pierotti 13; Gnecchi 6, Dri 18, Raucci 7, Molinaro 10; Centanni 5, Romagnoli ne, Ottoni ne, Da Rin ne, Pisano 2, Carta ne, Scandiuzzi 2. All. Niccolai. GEMA: Burini 11, Chiarini 16, Toscano 4, D’Alessandro 9, Bedin 4; Cellerini ne, Gattel ne, Albelli ne, Passoni 4, Savoldelli 7, Di Pizzo 2, Acunzo 8. All. Del Re. Arbitri: Guarino e Palazzo di Campobasso. Parziali: 21-16 35-35 44-45 63-65. Ristopro, non sarà un bel Natale per la squadra di coach Andrea Niccolai. Vince infatti a Cerreto d’Esi la Gema, che dopo un match sempre equilibrato, in cui nessuna delle due squadre riesce a prendere mai davvero il sopravvento sull’altra, si impone sulla squadra di casa 63-65, confermandosi al secondo posto.