Dragon Trainer | ecco Astrid e Hiccup in una nuova foto del remake in live-action

I due protagonisti in unaimmagine delindell'amato film d'animazione della DreamWorks. L'attesissimodiha svelato unaimmagine che ritrae(Mason Thames) e(Nico Parker) in quella che sembra essere una tesa battaglia. Diretto da Dean DeBlois, che era già stato dietro la macchina da presa della trilogia animata originale basata sul romanzo di Cressida Cowell, il film fantasy reimmagina l'amato classico DreamWorks del 2010 con un cast all-star, tra cui Gerard Butler che riprende il suo ruolo di Stoick l'Immenso. Il film, la cui uscita è prevista per il 13 giugno 2025, rappresenta la prima avventura della DreamWorks Animation nella produzione di film in .