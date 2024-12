Laprimapagina.it - Dischi sotto l’albero per le strenne natalizie

Milano. Per questo Natale ecco alcune indicazioni per istrenna da mettere, come “Gassa d’amante” di Mina, un disco sull’amore in cui gioca con i generi e gli stili musicali e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità, a cominciare da “Buttalo via” con testo e musica di Francesco Gabbani.In campo femminile anche “Diverse” di Ornella Vanoni è composto da alcuni dei suoi più grandi successi che tornano a brillare a ritmo di sonorità contemporanee, fra cui “Ti voglio” con Elodie e Ditonellapiaga.È appetibile anche “Souvenir extended edition” di Emma, la seconda parte del suo viaggio musicale arricchito da sei nuovi brani, in cui continua a raccontarsi senza filtri in “Apnea”, “Hangover” (feat. Baby Gang), “Vita lenta” e “Femme fatale”.