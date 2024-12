Laspunta.it - Dalla finanziaria regionale scongiurato l’aumento dell’Irpef per lavoratori e pensionati.

Per quasi 1,5 milioni di contribuenti del Lazio nel 2025 “E’ statodell’addizionaleall’Irpef sui redditi da lavoro e da pensione. Questo è un primo risultato frutto dell’accordo raggiunto lo scorso 11 dicembre con la Regione Lazio”.Lo dichiarano in una nota la Cgil di Roma e Lazio e la Uil del Lazio. L’accordo “Vede rifinanziato e rafforzato il fondo taglia tasse che arriva a 145,5 milioni – proseguono i sindacati – ampliando la platea dei beneficiari dell’esenzione della maggiorazione dell’1,6 per cento sui redditi fino a 28mila euro e della detrazione di 60 euro per chi percepisce un reddito compreso tra i 28mila euro e i 35mila euro. L’esenzione della maggiorazione, che riguarda quasi un milione di, evita un maggior esborso che sarebbe potuto arrivare anche a 210 euro.