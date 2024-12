Cinepanettone diventa rito, nelle sale torna Vacanze di Natale ’90

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Ilcontinua a essere uncult delle feste natalizie degli italiani. Anche quest’anno, da sabato 28 dicembre a mercoledì 1° gennaio,no i ‘diDays’ che riportano al cinema un classico dei cinepanettoni, ‘di’90’, diretto da Enrico Oldoini, prodotto dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuito da Nexo Studios (l’elenco dellee i biglietti in prevendita sono disponibili su nexostudios.it). I ‘diDays’ saranno un’occasione per fare un tuffo nel passato e rispolverare una delle tradizioni italiane che per decenni ha caratterizzato ledidi tutti: andare al cinema insieme alla famiglia e agli amici. ”I cinepanettoni sono un fenomeno culturale – dice Aurelio De Laurentiis – un appuntamento annuale con l’allegria e la leggerezza.