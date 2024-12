Napolipiu.com - “Ci sono novità” – L’agente di Osimhen esce allo scoperto sul futuro

Leggi su Napolipiu.com

“Ci” –disul">L’attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray continua a segnare. Il suo agente annuncia: “Presto”.Victorcontinua a impressionare con la maglia del Galatasaray. Il bomber di proprietà del Napoli ha già realizzato 12 reti in 15 presenze tra campionato ed Europa League, confermandosi uno dei centravanti più prolifici del panorama europeo.Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, le prestazioni del nigeriano hanno riacceso l’interesse dei top club. Roberto Calenda, agente del calciatore, avrebbe già avvertito il club azzurro di possibiliimminenti sul fronte mercato.Il Paris Saint-Germain, alle prese con il caso Kolo Muani (ormai fuori rosa), sarebbe in prima fila e potrebbe tentare di strappare uno sconto rispetto alla clausola da 75 milioni presente nel contratto.