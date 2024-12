Oasport.it - Calendario United Cup 2025: orari dai gironi alla fine, tv, programma, streaming

La stagionedel tennis è già alle porte: come di consueto a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare si disputerà infatti in Australia la nuova edizione dellaCup. La manifestazione è inda venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaiotra Perth e Sydney.Saranno al via 18 Nazioni, tra le quali l’Italia: la selezione azzurra sarà composta da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante. Nella prima fase ale 18 Nazioni saranno suddivise in seida tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco.In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale. L’Italia giocherà il Gruppo D, con sede a Sydney, con la Francia di Ugo Humbert e Diane Parry e la Svizzera di Dominic Stricker e Belinda Bencic.