Calciomercato Milan – Via Tomori il suo erede già gioca in Serie A

Oramai ci siamo, il 2024 volge al termine e, con l'avvento del 2025, ritorna anche il: ilavrà a disposizione un mese pieno di tempo (dal 2 gennaio al 2 febbraio) per apportare i correttivi necessari all'organico guidato da mister Paulo Fonseca. L'obiettivo è quello di rivisitare e rinforzare la rosa al fine di poter recuperare, in classifica, il gap (pesante) venutosi a creare non tanto dalla zona Scudetto, ma da quella per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Che, come sappiamo, è l'obiettivo reale della proprietà statunitense. PROSSIMA SCHEDA Le priorità delnell'imminente sessione invernale disembrano essere due. Ovvero, l'acquisizione di un nuovo terzino sinistro. Un elemento - di ruolo, non adattato come quelli già presenti in organico - che possa svolgere le funzioni di vice Theo Hernández.