Movieplayer.it - Beautiful, cambiamenti nella programmazione natalizia: repliche e anticipazioni

Mediaset ha annunciato alcune modifiche alladi: da lunedì 23 dicembre verranno trasmesse, le puntate inedite torneranno dal 7 gennaio 2025. Durante il periodo natalizio, il palinsesto disubirà alcuni. Nonostante le festività, la soap americana non si fermerà completamente, offrendo al pubblico momenti emozionanti grazie allein onda fino al quattro gennaio. Le puntate inedite riprenderanno dopo l'Epifania. Tuttavia, non mancheranno le emozioni nelle prossime puntate: Sheila Carter continuerà a tenere col fiato sospeso i Forrester con le sue macchinazioni, mentre la tensione tra Hope, Liam e Thomas raggiungerà un punto critico. Brooke e Taylor si troveranno ancora una volta su fronti opposti, ma il destino dei loro figli potrebbe unire le loro forze in modo inaspettato.