Australia, è morto l'iconico coccodrillo di 'Mr. Crocodile Dundee'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Èinil‘Burt’, protagonista del film di grande successo ‘Mr.(1986) di Peter Faiman, interpretato da Paul Hogan nel ruolo di Michael J. Mick Dundee e Linda Kozlowski, e ambientato nell’entroterrano e a New York. Come primo film della serie di film, è stato seguito da due sequel: ‘Mr.Dundee 2’ (1988) e ‘Dundee 3’ (2000). Si pensa che ‘Burt’ avesse più di 90 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dal personale del Crocosaurus Cove di Darwin, un’attrazione per rettili e acquari, dove “Burt” viveva dal 2008. In un comunicato pubblicato su Instagram, il centro faunistico ha scritto: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Burt,d’acqua salata e protagonista del classicono Mr.