Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 23 dicembre: Luciano Ramella ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

23edricorrenzeUno scudetto con la Vecchia Signora, seppur da comprimario. Una stagione a Torino e sei in biancoceleste. Oltre centotrenta presenze nel massimo campionato. Il 231934, in Juventus-Alessandria, debuttava in Serie A.Nello stesso giorno Franco Rier, che in precedenza aveva indossato la casacca della Juventus e quella biancoceleste, realizzava la prima rete con il Brescia. Quel dì coincise inoltre con l’unico gol con la maglia della Triestina di Giuseppe Geigerle.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 23edproviene da Gli Eroi del Calcio.