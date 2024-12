Calciomercato.it - “Scudetto e poi bancarotta”: Cardinale lancia una frecciatina all’Inter

Il Milan guarda al futuro con Gerryche a sua volta ha provato a spiegare la strategia attraverso la quale sta provando a gestire il club rossonero Campo e futuro si intrecciano in questo periodo in casa Milan. I rossoneri guidati da Paulo Fonseca hanno incamerato tre punti pesantissimi nell’anticipo di venerdì contro il Verona grazie ad un gol di Reijnders, mentre la società continua a muovere pedine importanti nello scacchiere del futuro.“e poi”:una(LaPresse) – Calciomercato.itGerryha infatti trovato un accordo con Elliott sul vendor loan, il quale va ad allungare i tempi per la restituzione del prestito a luglio del 2028. Nella nota dei giorni scorsi si leggeva di “un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital (“RedBird”), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028?.