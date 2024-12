Oasport.it - Sci alpino, già tre gare cancellate nel calendario femminile. Recuperi sempre più improbabili

L’elevata intensità del vento e una fitta nebbia nel tratto centrale della pista hanno costretto gli organizzatori a cancellare il secondo superGdi St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci. Il meteo ha giocato un brutto scherzo in chiusura del fine settimana in Svizzera, dove era prevista la seconda gara in questa specialità dopo quella vinta ieri dall’austriaca Cornelia Huetter davanti alla padrona di casa Lara Gut-Behrami e alla nostra Sofia Goggia.Ora il Circo Bianco si godrà qualche giorno di pausa in concomitanza con il Natale, ma già il prossimo weekend sarà nuovamente in azione: il 28-29 dicembre sono previsti un gigante e uno slalom a Semmering, con cui si chiuderà questo anno solare e si darà poi l’appuntamento al 2025. Quella odierna è già la terza gara cancellata nel, dopo che i due giganti di Tremblant non vennero disputati il 7-8 dicembre a causa della scarsità di neve nella località canadese.