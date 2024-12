Oasport.it - Sci alpino, Alex Vinatzer rientra tra i primi 15 nella WCSL di gigante. Sale anche De Aliprandini

si è reso protagonista di una splendida rimontaseconda modierna sulla Gran Risa, recuperando ben 16 posizioni e conquistando una positiva ottava piazza al termine delin Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci. L’azzurro ha raggiunto così uno dei migliori risultati della carrieraspecialità, mettendosi alle spalle i problemi fisici delle ultime settimane e ritrovando un po’ di fiducia verso i prossimi impegni.Il 25enne altoatesino, grazie al risultato di oggi, ha fatto un passo avanti molto importanteWorld Cup Starting List dindo tra i migliori 15 della graduatoria e garantendosi in questo modo un buon pettorale in vista della prima mdi Adelboden (la prossima gara del circuito maggiore tra le porte larghe, che si svolgerà l’11 gennaio 2025).