Salvini dopo l' assoluzione | Non fuggo dalle responsabilità

AGI - Archiviato il processo con l'di Matteo, il caso Open Arms accende il duello politico fra il leader della Lega e quello del Movimento 5 Stelle. La prima uscita pubblica del vicepremierla sentenza del Tribunale di Palermo contiene anche una stoccata all'ex presidente del Consiglio. "Di Conte lo 'smemorato' mi interessa poco", rispondea Largo di Torre Argentina, fra un drappello di sostenitori accorsi con lo striscione "Il fatto non sussiste". "Non sono abituato a fuggiremiea differenza di altri", aggiungesempre riferendosi a Conte, "e quando faccio una cosa ci metto la faccia, non sono abituato a cercare capri espiatori o colpevoli". Un atto di accusa nei confronti dell'ex premier.ha sempre sostenuto di aver agito in linea con il governo di cui faceva parte nell'estate 2019, ai tempi della 'crisi' della nave ong con a bordo 124 migranti.