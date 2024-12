Laprimapagina.it - Saldi invernali 2025: le date regione per regione, consigli utili e i diritti dei consumatori

Leggi su Laprimapagina.it

La stagione deista per cominciare e, come ogni anno, rappresenta un momento attesissimo daiitaliani e una boccata d’ossigeno per il commercio. Gli sconti partiranno ufficialmente il 4 gennaio in gran parte del Paese, ma con alcune differenze regionali. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle, iper fare acquisti intelligenti e iche ogni consumatore dovrebbe conoscere.Ledeiperinizieranno in modo uniforme in molte regioni, con il 4 gennaio come giorno di riferimento. Tuttavia, alcune aree hanno stabilitoleggermente diverse. Ecco il calendario completo:Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzoBasilicata: dal 4 gennaio al 4 marzoCalabria: dal 4 gennaio al 4 marzoCampania: dal 4 gennaio al 4 marzoEmilia-Romagna: dal 4 gennaio al 4 marzoFriuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 4 marzoLazio: dal 4 gennaio al 4 marzoLiguria: dal 4 gennaio al 4 marzoLombardia: dal 4 gennaio al 4 marzoMarche: dal 4 gennaio al 4 marzoMolise: dal 4 gennaio al 4 marzoPiemonte: dal 4 gennaio al 4 marzoPuglia: dal 4 gennaio al 4 marzoSardegna: dal 4 gennaio al 4 marzoSicilia: dal 2 gennaio al 2 marzoToscana: dal 4 gennaio al 4 marzoTrentino-Alto Adige:a discrezione dei singoli comuniUmbria: dal 4 gennaio al 4 marzoValle d’Aosta: dal 4 gennaio al 4 marzoVeneto: dal 4 gennaio al 4 marzoCome sempre, la durata complessiva deiè di 60 giorni, ma le regole possono variare leggermente in alcune regioni, quindi èabile verificare eventuali specifiche locali.