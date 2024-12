Pronosticipremium.com - Roma, finalmente Dybala e Dovbyk: la Joya terzo marcatore argentino in A

Erano 9 i gol segnati dalla, nelle 6 gare sotto la guida di Ranieri, prima dell’ultima settimana, tutti messi a segno da difensori o centrocampisti. Tra Sampdoria in Coppa Italia e Parma in campionato eccoligli attaccanti, pronti a dare tutto un altro sapore alla stagione giallorossa. Mercoledì sera la doppietta die il gol di Shomurodov, con anche Baldanzi a gonfiare la rete, oggi ancora l’ucraino a far registrare il 5-0 finale e i due centri di unche lo stesso Ranieri assicura voglia rimanere nella capitale.L’ex Juventus doveva dare delle risposte, anzitutto sul campo, dove il rendimento fin qui, anche per i soliti noti acciacchi, era oggettivamente scadente. Una doppietta che fa felice lui e il popolo giallorosso, oltre a valergli un record speciale: ladiventa oggi ildella Serie A con 127 reti, staccando il Pipita Higuain fermo a 125.