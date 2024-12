Thesocialpost.it - Reggio Calabria, due ragazzine violentate da rampolli della ‘ndrangheta: osteggiate nel denunciare anche dai familiari

Un crimine che scuote l’anima e impone una profonda riflessione: per oltre un anno, quindici uomini e ragazzi, alcuni dei quali minorenni, hanno abusato di due giovanissime a Seminara, in provincia di. La vicenda, emersa grazie all’inchiesta “Masnada”Procura di Palmi, mette in luce non solo la brutalità degli atti, mail contesto di omertà, paura e potere mafioso che ha contribuito a renderli possibili.Un contesto di paura e intimidazioneLe due vittime non erano solo predeviolenza fisica, madell’intimidazione psicologica di un ambiente soffocante. Tra gli aggressori figuranodi famiglie legate alla, una realtà che ancora oggi domina molti territori, imponendo un controllo che supera i confini del crimine e si insinua nelle vite delle persone.