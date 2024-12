Notizie.com - Quando partire per evitare il traffico prima dell’esodo di Natale

Siamo ormai arrivati al solito esodo per le festività natalizie con due milioni di italiani in viaggio. Andiamo a vedereperil.A pochi giorni dasiamo tutti indaffarati sotto diversi punti di vista. Da un lato c’è chi deve fare i regali, dall’altro chi invece si sta preparando a. Concentriamoci ora sui secondi tra questi.Esodo festività natalizie, 2 milioni partono (Notizie.com)Anas, società del gruppo FS, ha mobilitato 2350 risorse per facilitare la circolazione sulla rete stradale e autostradale. Si tratta di 460 tecnici, 240 nel personale delle Sale Operative e Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per andare ad assicurare la gestione di quella che è la situazione legata alla viabilità per monitorare ilin tempo reale. L’unico obiettivo è quello di offrire un viaggio confortevole a quegli italiani che si metteranno in strada.