Parzialmente a nuvoloso con brevi piovaschi

Che tempo ci attende fino a Natale? Risponde Simone Beretta del Centro Meteorologico Lombardo. Analisi sinotticaUn vortice depressionario posizionato sul nord Europa, piloterà nelle prossime ore dall’Islanda fin verso il mediterraneo, un impulso di correnti fredde di matrice artica marittima. Gli effetti di tale dinamica sulla nostra regione, saranno tuttavia marginali.Da lunedì e fino al giorno di Natale rimarremo sotto correnti settentrionali sostenute, in un contesto di tempo stabile su gran parte della regione, e temperature invernali in linea con le medie del periodo, ma ventilazione che andrà gradualmente aumentando d’intensità specie in quota!. Sul settore alpino di confine tuttavia saranno presenti addensamenti associati a nevicate, con tempo miglioramento da MercoledìDomenica 22 dicembre 2024Tempo Previsto: Sui settori alpini più settentrionali cielo moltocon deboli nevicate.