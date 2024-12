Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MONZA-JUVENTUS 1-2: Nico Gonzalez lascia il segno, Vlahovic inconcludente

Voti, top e flop della sfida dell’U-Power Stadium valevole per la 17° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la zampata del nazionale argentinoLatorna alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi ed espugna il campo delgrazie alla zampata decisiva di(LaPresse) – Calciomercato.itIl nazionale argentino torna titolare e realizza il secondo gol consecutivo dopo la maglia in Coppa Italia con il Cagliari, rilanciando la formazione di Thiago Motta. Il jolly McKennie apre le danze, mentre un mai domoriesce a ristabilire subito le distanze con il primo centro in Serie A di Birindelli. Prima dell’intervallo è la zampata dia consegnare tre punti pesantissimi a Motta, mentre il collega Nesta rimane mestamente all’ultimo posto in classifica nonostante una prestazione nel complesso positiva dei brianzoli.