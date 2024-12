Uominiedonnenews.it - Ombretta Colli, Pensione: Ecco Quanto Percepisce!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Dalla musica alla politica,è una figura unica che ha segnato il panorama italiano. Scopri la sua storia e il dibattito sul suo vitalizio parlamentare.Chi è: dalla musica alla politica, nata il 21 settembre 1943 a Genova, è una figura nota del panorama italiano, avendo spaziato tra diversi ambiti: spettacolo, musica e politica. La sua carriera artistica è decollata negli anni ’60, quando ha partecipato a concorsi di bellezza per poi approdare al cinema e alla musica leggera. Tra i suoi successi, si ricordano canzoni popolari e collaborazioni con personalità di spicco del mondo artistico.Negli anni ’90,ha cambiato strada, avvicinandosi alla politica. Come membro di Forza Italia, è stata eletta senatrice e successivamente presidente della Provincia di Milano, un ruolo che le ha permesso di consolidare la sua immagine come figura pubblica impegnata nel sociale.