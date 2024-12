Ilrestodelcarlino.it - Notte di furti a Traversara. Il sindaco: "È uno sciacallaggio"

"Fatti deprecabili, episodi che non si possono sentire e che sono da condannare fermamente, lo sarebbero anche se si fosse trattato di altre zone, ma aè stato uno". Non usa giri di parole ildi Bagnacavallo Matteo Giacomoni condannando iavvenuti nellatra giovedì e venerdì a, frazione del comune della Bassa Romagna pesantemente alluvionata. Una, secondo le fonti, sarebbe stata l’abitazione ‘visitata’ dai malviventi, con un bottino quantificato in qualche migliaio di euro, a cui tuttavia nella stessasi sommano almeno altri quattro tentativi di effrazione che non si sarebbero concretizzati. Sui fatti indagano ora i carabinieri, i quali potranno avvalersi dell’ausilio dei sistemi di videosorveglianza come i varchi targa e le telecamere presenti sulle strade.