"Non dovreste mai fare questi regali a una donna, possono risultare offensivi": esperta di galateo fa la lista dei doni da "bollino rosso"

Tutto è partito lo scorso anno, quando un’ditaxana ha spiegato in contenuto diventato poi virale che mai si dovrebbero regalare a una donne tre cose: oggetti per la pulizia della casa, bilance, prodotti anti-età. E la creator Leah ha condiviso la faccenda su TikTok nella sua Leah’s Gift Guide, sottolineando come “articoli possanoo trasmettere il messaggio sbagliato”.In tanti, tantissimi hanno concordato ed ecco che il Daily Mail da qui ha preso spunto per chiedere all’diMyka Meier, fondatrice di Beaumont Etiquette, quali sono davvero ino, da, dauna. La prima regola? “Non regalare mai qualcosa che possa far sentire il destinatario criticato”. E allora cosa si fa? “Niente aspirapolvere o abbonamento in palestra, a meno che non sia stato espressamente richiesto”.