Ilfattoquotidiano.it - Milano, morta la 52enne peruviana investita venerdì mentre attraversava sulle strisce: è il quarto incidente in pochi giorni

dopo duedi agonia in ospedale Ubaldina Humancusi Ventura, lascorso in via Lorenteggio a. La donna, poco dopo le 18, stava attraversandopedonali quando è stata travolta da un’auto. Era stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio e portata al San Carlo: le sue condizioni erano subito apparse gravissime. L’uomo alla guida dell’auto si è fermato a prestare soccorso e si è messo a disposizione degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i primi accertamenti. Adesso verrà indagato per omicidio stradale.Si tratta delstradale che ha coinvolto dei pedoni nel capoluogo lombardo nel giro di. Sempre, poche ore prima dell’che ha provocato la morte Ubaldina Humancusi Ventura, intorno alle 14.