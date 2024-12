Pianetamilan.it - Milan, Cardinale vuole Paratici? Ecco il possibile ruolo. La squalifica…

Secondo quanto riportato da 'La Stampa', Gerrystarebbe pensando a Fabioper ildi direttore sportivo del. Al momento, infatti, nessuno ha preso il posto di Antonio D’Ottavio che ha lasciato l'incarico pochi giorni fa. E' stato ufficializzato il rifinanziamento del vendor loan di Elliott a Red Bird fino a luglio 2028, con l'accordo che sarebbe scaduto la prossima estate. In questo modo, ilrimarrà sotto il controllo die di RedBird. Da qui le voci su, che sarebbe tra i candidati come nuovo DS in vista della prossima stagione. Ricordiamo che il 20 gennaio 2023, nell'ambito di un processo sportivo interessante la Juventus, la Corte Federale d'Appello della FIGC lo aveva inibisce per trenta mesi a svolgere attività in ambito federale. Una squalifica che dovrebbe quindi scadere la prossima estate, il che permetterebbe adi operare senza limitazioni nella sua nuova squadra.