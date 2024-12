Lanazione.it - Malore fatale nel sonno, addio a Gianluca Cangioloni dello storico mobilificio

Leggi su Lanazione.it

Quarrata (Pistoia), 22 dicembre 2024 – Ha sconvolto la comunità di Quarrata la notizia dell’improvvisa morte per arresto cardiaco di, 55 anni, molto conosciuto in città perché titolare della storica aziendaarreda di via Palermo, produttrice di divani e poltrone. Il cuore diha cessato di battere nel, nella prima mattina di venerdì, tra le 7,30 e le 8,30, quando la moglie era già uscita per andare al lavoro. È stato il fratello Alessandro, insospettito perchéintorno alle 9 non era ancora andato in ditta e non rispondeva al telefono, a correre a Seano dove la coppia abita e chiamare i soccorsi e i vigili del fuoco perché aprissero la porta nel minor tempo possibile. Purtroppo una volta entrati i soccorritori hanno constatato che ormai per il cinquantacinquenne non c’era più nulla da fare.