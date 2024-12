Metropolitanmagazine.it - Luca Cordero di Montezemolo e l’amore per Edwige Fenech: “È stato un amore bellissimo”

Quello tra l’attricee l’imprenditorediè stata una lunga storia d’che oggi ha lasciato il posto a una bellissima amicizia. «Ci si lascia ma ci si vuole bene, cambia il rapporto» dice Mara Venier, raccontando la relazione tra i due. «Vuol dire che era una storia bene» puntualizza. Che, in una vecchia intervista, aveva definitodi«un grande uomo, ho una grande ammirazione per lui». E anche l’imprenditore, in un’intervista di qualche anno fa, ha usato bellissime parole per la sua ex: «è una bella donna, ma non esteticamente, è bella dentro, una donna perbene, buona, con dei valori. Oggi è una bravissima nonna, con due nipotini meravigliosi. È una persona alla quale ho voluto molto bene, voglio molto bene e le vorrò sempre molto bene».