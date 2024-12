Quotidiano.net - L’inferno di una 17enne: "Stuprata per due anni". Arrestati tre ragazzini

Un orrore durato quasi due. Un inferno di violenze, abusi e derisione in cui era precipitata una ragazzina di diciassette, sospinta nel terrore da tre giovanissimi, all’epoca dei fatti anche essi minorenni. Un coacervo di ripugnanza e raccapriccio al quale era stata sottoposta da gennaio 2022 a novembre 2023 una adolescente di Seminara, piccolo centro di quasi tremila anime in provincia di Reggio Calabria, in cui ora lo choc si somma alla vergogna. Molti sapevano, ma hanno fatto ben poco per sottrarre quella giovane dalle grinfie di esseri "privi di ogni regola del buon vivere civile". I tre stupratori sono staticon l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una minore: l’indagine, portata avanti dal commissariato della polizia di Palmi col supporto del reparto prevenzione crimine di Siderno, nasce dall’inchiesta Masnada nell’ambito della quale la procura di Palmi ha fatto luce su una inquietante vicenda di stupri avvenuti a Seminara.