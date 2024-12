Panorama.it - La tragica fine di Jenny - recensione

Un boss mafioso uccide a sangue freddo Ben Foster nel suo studio professionale, ma Dave Forsythe, testimone involontario dell’omicidio, intravede l’assassino attraverso una porta socchiusa. Senza esitare, si reca alla polizia per denunciare quanto accaduto.Pochi giorni dopo, John Foursize, un uomo comune che si trova in un ufficio postale per spedire una raccomandata, viene confuso con il "supertestimone" dai sicari del boss a causa della somiglianza del suo cognome con quello di Forsythe. Da quel momento, la sua vita cambia radicalmente: i sicari iniziano a pedinarlo, in attesa di istruzioni dal loro capo.Passano giorni di apparente tranquillità, ma una sera, mentre i coniugi Foursize si apprestano a cenare nella loro abitazione, due proiettili attraversano le vetrate del soggiorno, creando il panico.